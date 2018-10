Düsseldorf: IS-Fotomontage zeigt Terroranschlag auf U-Bahnhof Pempelforter Straße

Düsseldorf Die Terrormiliz IS hat auf einem Propaganda-Foto mit einem Anschlag in Düsseldorf gedroht. Zu sehen ist der U-Bahnhof Pempelforter Straße.

Vor zwei Jahren wurden schon einmal Anschlagspläne des IS in Düsseldorf bekannt. Eine damals aufgeflogene Terrorzelle wollte sich mit zwei Attentätern auf der Bolkerstraße und der Andreasstraße in die Luft sprengen. An vier Ausgängen der Altstadt sollten sich zudem jeweils zwei mit Kalaschnikows bewaffnete Mitglieder der Zelle positionieren und möglichst viele flüchtende Menschen erschießen. Der Hauptangeklagte im darauf folgenden Terrorprozess, Saleh A., wurde im Juni 2018 von den Richtern des Oberlandesgerichts in den Hauptanklagepunkten freigesprochen. Ins Gefängnis musste er trotzdem.