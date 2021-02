Corona-Zahlen in Düsseldorf : Irritationen um Zahl der Corona-Neuinfektionen

Corona-Zahlen in Düsseldorf

Düsseldorf Um die Meldung der neu mit dem Coronavirus infizierten Düsseldorfer gab es am Wochenende Irritationen. Die Stadt sagt, sie habe 51 neue Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weiter gegeben. Doch die offizielle Mitteilung enthielt keinen einzigen weiteren Fall.

(jj) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an, auch wenn die tagesaktuelle Mitteilung auf der städtischen Home-Page am Sonntag den Wert „0“ verzeichnete. „Wir haben 51 neue Fälle mit positiv auf das Virus getesteten Bürgern nachweislich an das Landeszentrum Gesundheit übermittelt“, sagt Stadtsprecher Michael Frisch. Warum das LZG diese Meldung nicht eingepflegt habe, werde nun geklärt.