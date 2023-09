Pflegeplätze in Düsseldorf Irritationen um Schließung des Ernst-Gnoß-Hauses

Die Schließung des Ernst-Gnoß-Seniorenheims in Derendorf ruft bei Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern Irritationen hervor. Dabei sorgt vor allem der Zeitpunkt der angekündigten Schließung für Aufregung. Erst am Freitag hatten Senioren und Mitarbeiter erfahren, dass das Versorgungsangebot bereits zum 31. Dezember auslaufen wird. „Das geht alles viel zu schnell, wo soll denn meine Mutter so rasch unterkommen, Pflegeplätze sind doch in Düsseldorf Mangelware“, meint eine Angehörige.