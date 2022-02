Hotellerie in Düsseldorf : Irischer Betreiber übernimmt Hotel an der Immermannstraße

Der Eingangsbereich des Hotel Nikko an der Immermannstraße in Düsseldorf. Foto: Hotel Nikko Düsseldorf

Düsseldorf Die irische Dalata Hotelgruppe ist neuer Mieter des Hotel Nikko in Düsseldorf. Derzeit läuft die Betriebsübernahme vor Ort, am 15. Februar soll das Vier-Sterne-Haus an der Immermannstraße wieder eröffnen.

Das Hotel Nikko an der Immermannstraße in Düsseldorf hat einen neuen Betreiber. Wie die Dalata Hotelgruppe, laut eigenen Angaben der größte Hotelbetreiber in Irland, am Dienstag mitteilte, hat sie einen langfristigen Mietvertrag für das Vier-Sterne-Haus an der Immermannstraße abgeschlossen. Eigner des Hotels ist der Immobilieninvestor Art-Invest Real Estate.

In Zusammenarbeit mit dem Hotelteam vor Ort habe das Unternehmen am Dienstag mit der Betriebsübernahme begonnen. Die Webseite des Hotels war am Morgen nicht mehr erreichbar. Zum 15. Februar soll das Hotel wiedereröffnen. Es ist das erste Hotel der Gruppe in Kontinentaleuropa, Ziel ist es laut Mitteilung, sich auf dem hiesigen Markt und „in wirtschaftlich attraktiven europäischen Großstädten“ zu etablieren. Das Unternehmen betreibt derzeit 29 eigene und 13 angemietete Hotels.

Große Veränderungen sind im Nikko zurzeit nicht geplant. Das Hotel hat 393 Zimmer, einen Swimmingpool, mehrere Konferenzräume und zwei japanische Restaurants. In der Mitteilung heißt es weiter, in den vergangenen Jahren seien bereits umfangreiche Investitionen vorgenommen worden. Vor allem die innerstädtische Lage des Hotels an der Immermannstraße hat die Betreiber offenbar überzeugt. „Ich freue mich ganz besonders, dass sich unser erstes Hotel in Deutschland in einer solch zentralen Lage in Düsseldorf befindet“, wird Dalata-Geschäftsführer Dermot Crowley zitiert. Die Stadt sei ein ausgesprochen beliebtes Reiseziel, sowohl für geschäftliche als auch für touristische Anlässe.