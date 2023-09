Filmstar in Düsseldorf Iris Berben erzählte beim Ständehaus-Treff von ihrem Leben

Nicht nur Berbens Anekdoten waren interessant, auch das Menü, das sich das Team um GCS-Caterer Georg Heimanns für die Gäste im Foyer des Museums K21 am Kaiserteich ausgedacht hatte, war es. Für den Nudel-Fan Berben gab es Mezzelune – salopp gesagt ist das eine Art große Ravioli – mit Ricotta, Radicchio und Birne. Als Hauptgang gab es für die Künstlerin, die auch Orient-Liebhaberin ist, soufflierte Poulardenbrust, Garam Masala Jus, pikanten roten Paprika-Chutney und Pimientos und Couscous. Die Kellner schenkten portugiesischen Wein in die Gläser, denn Berben verbringt einen Großteil ihres Lebens in Portugal.