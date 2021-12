Corona-Pandemie : Inzidenz in Düsseldorf steigt wieder auf 318,8

Inzidenz in Düsseldorf steigt wieder auf 318,8

Ein Schild am Düsseldorfer Weihnachtsmarkt weist auf die Corona-Regeln hin. Foto: dpa/Mona Wenisch

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt hält sich seit etwa drei Wochen hartnäckig bei etwa 300 – am Sonntag stieg der Wert wieder leicht.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Düsseldorf bleibt hoch: Am Sonntag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz erneut auf 318,8 (Vortag: 298,6). Die Inzidenz in der Landeshauptstadt hält sich nach einem rasanten Anstieg seit etwa drei Wochen hartnäckig mit kleinen Aufs und Abs bei etwa 300.