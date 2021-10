Corona-Lage in Düsseldorf : „2G-Veranstaltungen stoßen auf große Zustimmung“

Mit einer Kampagne wirbt die Stadtverwaltung Düsseldorf – hier Oberbürgermeister Stephan Keller (r.) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche – für die Corona-Impfung, gerade bei jüngeren Menschen. Foto: Stadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Düsseldorf Bei städtischen Veranstaltungen gilt in Düsseldorf seit Anfang Oktober die 2G-Regel – Oberbürgermeister Keller zeigt sich zufrieden mit der Resonanz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt liegt bei 63,5.

Zurzeit sind in Düsseldorf rund 690 Personen mit dem Coronavirus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag (62,4) leicht gestiegen und liegt am Donnerstag bei 63,5. Wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) beim wöchentlichen Corona-Pressegespräch zudem mitteilte, ist der Wert der Neuinfektionen bei Kindern und Jugendlichen besonders hoch. Bei den Zehn- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz bei 161,9, am niedrigsten ist der Wert in der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen mit 19,5.

In den Düsseldorfer Kliniken werden derzeit 52 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 behandelt, 17 davon liegen auf der Intensivstation. Davon wiederum ist die große Mehrheit nicht geimpft: Laut Keller betrifft das 15 Personen, das entspricht einem Anteil von 89 Prozent.

Vergangene Woche hatte das Impfzentrum in der Arena nach neun Monaten geschlossen. Jetzt sind Impfungen nur noch beim Hausarzt, bei den beiden Impfstellen der Stadt am Hauptbahnhof und am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee und im Impfmobil möglich. Die Nachfrage sei konstant, sagte Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche. Rund 500 Impfungen pro Tag würden derzeit durchgeführt, „dieses Instrument ist weiterhin wichtig.“ Auch die Auffrischungsimpfungen schreiten weiter voran, mehr als 4000 waren es am Donnerstag bereits.

Bei den Kneipen hofft die Stadt auf eine Neufassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW: Derzeit sind diese dabei nicht mit Diskotheken gleichgestellt, so muss jede für sich entscheiden, ob eine 2G-Regel eingeführt wird. Kostenpflichtiger Inhalt Als erste der Hausbrauereien hatte sich das Kürzer Anfang Oktober zu diesem Schritt entschlossen.

Zudem wies die Stadt darauf hin, dass ab Montag Corona-Tests nicht mehr kostenlos gemacht werden können. „Die Tests kosten dann, das Impfen hingegen bleibt kostenfrei“, sagte Hintzsche. Das Impfmobil macht am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Künstlermarkt Eller Station, am Dienstag auf dem Gerricusplatz in Gerresheim und am Montag sowie von Mittwoch bis Freitag zum Semesterstart an der Heine-Uni vor der Universitäts- und Landesbibliothek.