Corona-Zahlen in Düsseldorf : Inzidenz sinkt auf 331,8 – Störung noch nicht behoben

Düsseldorf Die Wocheninzidenz ist erneut stark gesunken – von 488 am Freitag auf 331,8 am Sonntag. Die Zahl weicht nach einem technischen Fehler jedoch wohl weiterhin von der tatsächlichen Inzidenz ab.

In Düsseldorf wurden am Sonntag 253 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, aktuell sind rund 5400 Personen infiziert. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 331,8 (Vortag: 442,2).

In Düsseldorf gelten inzwischen 52.900 Personen als genesen. 634 (+0) Menschen, die mit Corona infiziert waren, sind gestorben. Bei den Hospitalisierungen ist ein starker Anstieg zu verzeichnen: 143 Infizierte werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 30 auf Intensivstationen. Am Freitag waren es noch 130 Covid-Patienten in den Kliniken, 32 auf Intensivstationen.