Wettbewerb für kriegsversehrte Soldaten Invictus Germany findet am Wochenende erstmals statt

An Invictus Germany wird unter anderem die deutsche Invictus Games Community teilnehmen. Der Eintritt zu den Sportwettbewerben am Samstag und Sonntag ist frei. Neben Teilnehmern aus Deutschland werden bei Invictus Germany auch Teams aus Belgien, Estland, Frankreich, den Niederlanden, der Ukraine, den USA und dem Vereinigten Königreich dabei sein. Die Sportarten des neuen Sport-Events orientieren sich an den Kernsportarten der internationalen Ausgabe, inklusive Tischtennis, das erstmals in Düsseldorf Teil wurde. Das jeweilige jährliche Sportprogramm wird individuell nach den Schwerpunkten der Athletinnen und Athleten festgelegt. Bei Invictus Germany wird es Wettkämpfe in Sitzvolleyball, Spinning, Tischtennis und Indoor Rudern geben.