Großveranstaltung in Düsseldorf Invictus Games mit feierlicher Zeremonie in der Arena eröffnet

Die Invictus Games 2023 in Düssldorf haben offiziell begonnen. Das Moderatoren-Duo Hadnet Tesfai und Steven Gätjen begrüßte Tausende Besucher der festlichen Eröffnungszeremonie in der Merkur Spiel-Arena, „live in der sehr, sehr heißen Stadt Düsseldorf“. Die Plätze vor der Bühne blieben zunächst leer, sie waren reserviert für die Teilnehmer, die feierlich einmarschieren durften. Allerster Gast war aber Maskottchen Buddy, der in den kommenden Tagen öfter in der Arena zu sehen sein wird.