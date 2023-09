Invictus Games in Düsseldorf Prinz Harry feuert die Sportler an

In der ersten Reihe, hinter einer Deutschland- und einer Ukraine-Flagge, sitzen Maren Wolf und Helma Königshofen aus Leverkusen. Sie sind die Schwester und Mutter von Polizistin Sandra Winkler, die bei den Invictus Games im Team Deutschland antritt. Nach einem schweren Unfall im Dienst kämpfte sie sich mehr als ein Jahr lang in ein halbwegs normales Leben zurück. Ihre Familie ist begeistert von dem Zusammenhalt, der schon am ersten Tag bei den Wettkämpfen zu spüren ist. „Hier wurde wirklich eine Community geschaffen. Es ist toll, dass in diesem Jahr auch Polizisten und Feuerwehrleute teilnehmen können. Sie wurden auch toll aufgenommen“, sagt Wolf. „Die Geschichten und Erfahrungen der Teilnehmer sind das Wichtigste.“