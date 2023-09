Großevent in Düsseldorf Invictus Games eröffnen heute mit großer Show in der Arena

An diesem Samstagabend werden in der Düsseldorfer Arena die diesjährigen Invictus Games eröffnet. Zum ersten Mal findet das Sportevent für ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die im Krieg schwere Verletzungen und Traumata erlitten haben, in Deutschland statt. Das diesjährige Motto ist „A Home for Respect“. Bis zum 16. September finden Wettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen in und um die Merkur-Spiel-Arena statt.