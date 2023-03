Bis zur Usetzung dauert es aber noch Jahre Studentenwohnheim an der Einfallstraße

In Gesprächen mit der Bauverwaltung wurde umgeplant und 2022 ein Entwurf für ein Studentenwohnheim gefertigt, der in der Sitzung der Bezirksvertretung 9 breite Zustimmung fand. Das letzte Wort hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in seiner Sitzung am 22. März. Wer jetzt die Befürchtung hat, dass Studenten lärmunempfindlicher sind und deswegen neben einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt gut leben können, der wird aber eines Besseren belehrt: Alle geplanten Ein-Raum-Apartments mit eigener Nasszelle und einer Loggia liegen zu dem geplanten Innenhof hin. Dieser wird gebildet zwischen den beiden zueinanderstehenden Gebäuderiegeln. An den schmaleren Stirnseiten sind diese beiden Riegel miteinander verbunden und geschlossen, sie haben dann an beiden Seiten nur einen Durchlass für die Bewohner sowie Post und Stadtwerke. Die Gemeinschaftsräume sollen sich dann in Richtung Straßenseite orientieren. Bislang war auf dem Grundstück ein Gartenbaubetrieb untergebracht; der hat das Areal aber inzwischen verlassen.