Schulen in Düsseldorf : 100 Millionen Euro für i-Pads und eine Cloud

Die Medienscouts des Humboldt-Gymnasiums Luise, Teresa, Elina, Laure, Carola und Shirin (v.l.) freuen sich auf mehr iPads. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Düsseldorf investiert in die digitale Ausstattung der Schulen. Eltern sollen sich an Endgeräten finanziell beteiligen.

Frontal-Unterricht vor Schiefertafeln war gestern, moderner digitaler Kommunikation und den dazu passenden Lernmitteln gehört die Zukunft. Damit die auch wirklich kommt, investiert Düsseldorf in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro. Zum Vergleich: Aus dem Digitalpakt des Bundes fließen im selben Zeitraum rund 22 Millionen Euro in die Kassen der Landeshauptstadt. Pläne, Projekte und Perspektiven fasst der 200 Seiten starke Medienentwicklungsplan (MEP) zusammen. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Was ist geplant? Das Geld soll unter anderem für Wlan, mobile Endgeräte, neue digitale Lernumgebungen, Breitband, Visualisierungstechnik, Service und Support ausgegeben werden. „Erstmals werden 80.000 Lernende und Lehrende die Möglichkeit haben, gemeinsam Lernplattformen in einer Düsseldorfer Schul-Cloud zu nutzen“, sagte Schuldezernent Burkhard Hintzsche am Mittwoch im Pempelforter Humboldt-Gymnasium. Über den neuen Plan werde die Stadt die Schulen „konzeptionell, personell und monetär unterstützen“.

Info Breitbandanschluss für jeden Standort Zahlen Derzeit sind an mehr als 150 Schulen mit nahezu 80.000 Lernenden und rund 5000 Lehrenden bereits über 8500 Tablets und etwa 12.000 PC im Einsatz. Alle Schulstandorte verfügen über flächendeckendes Wlan und Internetanschlüsse, die aktuell dem zu erwartenden Bedarf allerdings nicht gerecht werden. Konzept Das Technikkonzept des Medienentwicklungsplans sieht die Ausstattung jedes Schulstandortes mit einem Breitbandanschluss und leistungsfähigem Wlan vor. Gesteuert wird dies durch eine zentrale Lernumgebung, die sogenannte Düsseldorfer-Schul-Cloud.

Wo stehen die Schulen? Nach einer zunächst schleppenden Umsetzung gibt es inzwischen eine flächendeckende Versorgung der mehr als 150 Düsseldorfer Schulen mit Wlan. Ganz anders sieht das bei der Ausstattung mit mobilen Endgeräten aus. Neben Leuchtturm-Projekten wie der Hauptschule am Rather Kreuzweg, die bereits über eine eine 1:1-Ausstattung mit iPads verfügt, ist das beim Gros der Schulen anders. So gibt es für die mehr als 1200 Jungen und Mädchen, die auf das besonders nachgefragte Humboldt-Gymnasium gehen, gerade einmal 50 iPads. „Damit zu lernen, macht unheimlich Spaß, aber wir kriegen die Geräte nicht immer, weil andere Klassen die schon für sich reserviert haben“, sagt Elina aus der 7a. „Wir brauchen dringend mehr Geräte, denn der organisatorische Aufwand ist bei nur 50 Geräten nun mal enorm“, sagt Deutsch-Lehrerin Frauke Klingbiel, die die Medienscouts sowie das Medienkonzept betreut.

Wie viele mobile Endgeräte soll es geben? Geht es nach dem MEP soll es perspektivisch eine 1:1-Ausstattung der Schüler mit modernen Endgeräten geben. „Wir schreiben das den Schulen aber nicht vor, wer am Ende mit einem i-Pad für zwei Schüler klar kommt, kann das genauso umsetzen“, sagt Florian Dirszus, Vize-Chef des Schulverwaltungsamts.

Wer zahlt die Endgeräte? Zumindest einen Teil der Anschaffung übernimmt die Stadt. Ein Gerät für fünf Schüler lautet die Vorgabe. „Das bedeutet, dass wir rund 16.000 Geräte finanzieren“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Für alles, was darüber hinaus geht, sollen voraussichtlich die Eltern mit in Anspruch genommen werden. Gedacht ist an ein Leasing-Modell, dass Reparaturen und die Rückgabe veralteter Geräte mit einschließt. Dirszus rechnet mit Kosten von zehn bis 15 Euro pro Monat und Schüler. Dabei soll es eine soziale Komponente geben. Wer sehr wenig verdient, muss nichts zahlen. Davon, eigene Geräte mit in den Unterricht zu bringen, hält die Stadt nichts. „Die technischen Probleme sind einfach zu groß – auch mit Blick auf die Sicherheit“, sagt Dirszus.