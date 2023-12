Überraschende Versöhnung Das waren die Prozesse des Jahres

Fast 500 Düsseldorfer Prozesse hat unsere Redaktion im Jahr 2023 verfolgt und über den Großteil davon berichtet. Dabei geht es bei Gericht selten lustig oder launig zu, doch bieten solche Verfahren Einblicke in oft dramatische Schicksale von Angeklagten und deren Opfern. So ging es in diesem Jahr um ein für Düsseldorf verlorenes Schiff, um eine großspurige Champagner-Sause, um den Betrugsvorwurf mit einer unwirksamen Krebstherapie, den Millionenstreit eines Malers oder eine Rekordsumme als Entschädigung für illegal im Internet veröffentlichte Intim-Videos. Unsere Auswahl: