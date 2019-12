Düsseldorf international : Klein-Italien liegt an der Heyestraße in Gerresheim

Das Eis-Café Venezia ist eine der ältesten italienischen Läden in Gerresheim. Foto: Lea Hensen

Düsseldorf In einer neuen Serie stellen wir Stadtteile mit hohem internationalen Faktor vor. Wir starten mit „Little Italy“ im südlichen Gerresheim.

Bei „Mama Lisi“ in der Nachtigallstraße ist es noch dunkel. Holztische und -stühle stehen ordentlich zusammen, auf den Tischen liegen Tischdecken, glatt und weiß. Die Einrichtung wirkt wie aus der Zeit gefallen: Große Teller aus Ton dekorieren die weißen Wände, daneben vergilbte Postkarten. Das blaue Meer und Olivenbäume sind darauf zu sehen, die Landschaft Apuliens, der italienische Stiefelabsatz. In einer Ecke hängt das Schwarz-Weiß-Portrait einer Frau. „Gegen Heimweh Mamas Pasta“ steht in geschwungener Schrift daneben.

Antonio Lisi ist der Enkel der Frau auf dem Bild. Er führt die Trattoria in dritter Generation und hat die Geschichte seiner Großmutter neben das Foto gehängt: „Mama Lisi“ hieß eigentlich Giuseppa, steht da geschrieben. In den 60ern war sie ihrem Mann nach Deutschland gefolgt. Damals kamen die Italiener nicht, um zu kochen, sie kamen und machten in Gerresheim Glas. Die Glashütte, 1864 von Ferdinand Heye errichtet, war eine der größten Glasfabriken der Welt. Und als die deutsche Wirtschaft in den 1950ern blühte, warb die Hütte italienische Gastarbeiter an. Sie wohnten in den Arbeiterhäusern rund um das Gelände. Nach Feierabend kehrten sie bei Giuseppa ein.

Info Drittgrößte Gruppe unter den Ausländern Düsseldorf Ende 2017 hatten 7799 Italiener ihren Hauptwohnsitz in Düsseldorf. Nach den Griechen und den Polen bilden sie die drittgrößte Ausländergruppe. Gerresheim Schätzungen zufolge leben aktuell 900 Italiener in Gerresheim. Neben den italienischen Feinkostläden und Pizzerien gibt es auf der Heyestraße auch zwei italienische Friseure und den Blumenladen „Casa del fiore“, der zwar einen italienischen Namen, aber einen deutschen Inhaber hat. Abkommen Die Vereinbarung über die Anwerbung von italienischen Arbeitskräften wurde am 20. Dezember 1955 zwischen Deutschland und Italien geschlossen. Seitdem kamen etwa vier Millionen Italiener nach Deutschland.

Die Geschichte ist eine, wie es sie im südlichen Teil von Gerresheim viele gibt. Die Gegend um die untere Heyestraße ist als Klein-Italien Düsseldorfs bekannt. Sie gehört zu den ältesten italienischen Gemeinden Deutschlands. In den 1970er Jahren lebten dort tausende Italiener, die meisten von ihnen aus dem Süden des Landes. Die Fabrik wurde 2005 geschlossen und später abgerissen, in den kommenden Jahren soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Italiener aber sind geblieben: Rund 900 sollen heute noch an der Heyestraße wohnen, auch die Kinder der Gastarbeiter in dritter und vierter Generation. Nirgendwo anders in Düsseldorf gibt es so viele italienische Restaurants und Supermärkte, Friseure, Bäckereien und Bars wie dort.

Luigi Lo Grasso ist so ein Kind von Italienern, die in der Hütte arbeiteten. Der 37-Jährige wurde in Gerresheim geboren, ist dort aufgewachsen und wohnt immer noch dort. Die Italiener in Düsseldorf kennt er gut: Einmal im Monat moderiert Lo Grasso die italienische Sendung „Buonasera Düsseldorf“ auf Antenne Düsseldorf. In der Sendung stellt er Italiener vor, die in Düsseldorf leben oder die Stadt besuchen, oder er spricht auf Deutsch und Italienisch über ein Thema, das die Italiener in Düsseldorf betrifft.

„In Gerresheim haben sich Deutsche und Italiener immer sehr gut verstanden“, sagt er. Nur manchmal, wenn Fußball lief, eben nicht. Das Finale der WM 2006 etwa feierte die untere Heyestraße natürlich in Grün-Weiß-Rot. Als kleiner Junge nahm ihn sein Vater ab und an mit ins Eis-Café Venezia, Heyestraße 113, ein beliebter Treffpunkt unter den Italienern der Gegend. Er erinnert sich, dass die Gerresheimer Italiener untereinander teilweise anders sprechen. „Den Unterbacher See zum Beispiel nennen sie: Baccalò.“ Das Wort hat im Italienischen keine Bedeutung, es sei eine Wortkreation aus dem deutschen Wort „Baggerloch“. Der Unterbacher See ist als Baggersee entstanden.

Wie sehr die Italiener und die Deutschen in Gerresheim zusammengehören, zeigt auch das deutsch-italienische Nachbarschaftsfest. Die Interessengemeinschaft „Wir GHS – Gemeinschaft Heye Siedlung“ organisiert es jährlich im September. Die Anwohner kommen dann an der Ecke Hatzfeldstraße/Heyestraße zusammen, es gibt ein Bühnenprogramm mit italienischen Musikgruppen und Coverbands. Essensstände verkaufen Pizza, Foccaccia und andere italienische Spezialitäten. Daneben gibt es Würstchen und Bier.

Einer der neueren italienischen Läden an der Heyestraße heißt „Nu poc‘ è napule“. Die neapolitanische Konditorei verkauft süßes und herzhaftes Gebäck sowie Pizza: Es gibt typisch neapolitanische Sfogliatelle, kleine Blätterteigtaschen mit Ricottafüllung. Und Pizza Margherita mit dickem Rand. Pizza Hawaii sucht man dort vergeblich, weil sie nicht zur authentisch italienischen Küche gehört. Dennoch steht die Kombination aus Ananas und Schinken hierzulande auf vielen Speisekarten in italienischen Restaurants. Lo Grasso hat dafür eine Erklärung: „Als die Italiener angefangen haben, sich in der Gastronomie zu etablieren, haben sie sich an den Geschmack der Deutschen angepasst.“

An der Heyestraße 112 steht Amalia Lopresti, sie lebt seit 37 Jahren in Gerresheim. Zusammen mit ihrem Mann Vincenzo leitet sie die Bar „Vince’s Café“. Auch die Pizzeria nebenan und das Wettlokal gehören den beiden. „Früher haben wir mit dem Auto Essen aus Italien mitgebracht, in riesigen Koffern“, sagt die 55-Jährige und lacht. Inzwischen könne man wirklich alle authentischen italienischen Produkte in Gerresheim finden: hochwertige Salami, Wein und Käse, auch das richtige Mehl für die Pizza gebe es dort.

Luigi Lo Grasso (37) arbeitet als Übersetzer und Redakteur, er moderiert „Buonasera Düsseldorf“ auf Antenne Düsseldorf. Foto: Lea Hensen

Vitrine mit neapolitanischen Spezialitäten bei Il punto dolce, italienische Feinkostenladen Heyestraße. Foto: Lea Hensen

NU POC‘ E‘ NAPULE (Werbeplakat) ist eine neapolitanische Konditorei an der Heyestraße. Foto: Lea Hensen

Amalia Lopresti (55) lebt seit 37 Jahren in Gerresheim: Ihr gehören Vince‘s Café, die Pizzeria und das Wettlokal nebenan. Foto: Lea Hensen