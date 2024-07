Haus in Düsseldorf soll Neubau weichen Wenn Mieter nur „Renditehemmnis“ sind

Dörrenbächer prangert an dieser Stelle auch das Vorgehen der Stadtverwaltung an: „Hier wurde nur geschaut, wie viel mehr Quadratmeter durch den Neubau entstehen. Was das für die Bewohner bedeutet, interessiert offenbar nicht.“ Sowohl Unternehmen als auch ein Stadtsprecher betonen zwar, dass keine Luxuswohnungen entstehen und alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Aber letztlich ist Luxus Auslegungssache.