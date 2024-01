Cali Dreams in Düsseldorf Warum das Instagram-Museum pleite ist

Das Instagram-Museum hat im Oktober 2019 an der Erkrather Straße eröffnet, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Lierenfeld Betriebshof. Auf 1500 Quadratmeter Fläche können Besucher innen und außen 25 verschiedene Foto-Motive besuchen, um sich ablichten zu lassen – und für das Ergebnis möglichst viele „Likes“ auf dem Bilder-Netzwerk Instagram zu ergattern. Zu den beliebtesten Motiven zählen ein Bällebad, ein Cadillac und eine Rosenwand (alles in pink). Der Eintritt für einen zweistündigen Besuch kostet regulär 27 Euro. Kinder von vier bis 14 Jahren sowie Schüler, Studenten, Azubis und Menschen mit Behinderung zahlen fünf Euro weniger.