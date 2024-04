Mitarbeiter sprachlos Insolvenzverwalter will Feinkost Ludwig in Düsseldorf verkaufen

In der verbliebenen Verkaufsstätte von Feinkost Ludwig in Düsseltal läuft der Betrieb noch, aber eine der vier Beschäftigten hat bereits gekündigt. „Es ist traurig“, sagt die langjährige Mitarbeiterin. „Eigentlich wollte ich hier in Rente gehen.“ Nun führt ihr Weg zu konkurrierenden Fleischtheken, wo auch schon frühere Kollegen sind. Der Personalmangel wegen Renteneintritten oder Kündigungen sei ein Grund für die Pleite, heißt es vom Insolvenzverwalter. Hinzukommt: „Seit Corona kommen immer weniger Kunden in die Filialen.“