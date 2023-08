Am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf Bleibt der höchste Turm von Düsseldorf nur ein Traum?

Der Arag-Turm am Mörsenbroicher Ei ist mit fast 125 Metern das höchste Gebäude in der Stadt. Nur wenige Meter entfernt soll es einen noch höheren Turm geben, aber dieses Vorhaben erfährt nun einen Dämpfer. Grund ist das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Düsseldorfer Centrum-Gruppe. Mehr als hundert Einzelgesellschaften spielen in dem Verfahren eine Rolle, bislang sind nur wenige von der Insolvenz betroffen. Für die GmbH Münsterstraße jedoch wurde am Freitag der Düsseldorfer Anwalt Frank Kebekus als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Er begleitet neben dem Sanierungsspezialisten Arndt Geiwitz das Centrum-Verfahren.