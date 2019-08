So wohnt Düsseldorf : Innovative Technik: Heizen mit Eis

Düsseldorf In einem alten Bauernhaus in Lörick wurde ein zukunftsweisendes Energiekonzept verwirklicht - und mit der Tradition verknüpft.

Mit Eis heizen, das klingt paradox. Tatsächlich wird für dieses innovative Energiekonzept zweierlei genutzt: das Prinzip der Wärmepumpe und die chemischen Eigenschaften von Wasser. Erwärmen können sich bisher allerdings nur wenige Hausbesitzer für die Idee. Zu diesen Ausnahmen zählt Bernd Deckert, dem ein Kunststück geglückt ist: Er verwandelte im alten Dorfkern von Lörick eine ehemalige Bauernkate in ein Landhaus mit provencalischem Charme. Sein Heizsystem aber muss dem deutschen Winter standhalten. Und seinen Ansprüchen: „Ich wollte ein Konzept, dass auch in 30 Jahren noch nachhaltig ist.“ So ging er aufs Eis. In einer Umfrage hat der „Kesselheld“ herausgefunden (ein Düsseldorfer Start-up, das auf einer Plattform über sämtliche Heizungssysteme informiert und Heizungsbauer und ihre Kunden zusammenbringt), dass Hausbesitzer wenig aufgeschlossen sind gegenüber neuer Technik. Danach setzen 88 Prozent noch immer auf fossile Brennstoffe, die wenigsten ziehen ein Umrüsten auf regenerative Alternativen wie Pelletheizungen und Wärmepumpen in Betracht. Bernd Deckert allerdings war daran schon interessiert, als er 2009 sein altes Haus sanierte mit neuem Dach, Wärmedämmung, Dreifach-Verglasung - und schließlich vier Jahre später einen neuen Trakt anbaute. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich in der Zeitschrift Öko-Test über ein neues Heizsystem gelesen, die keinerlei fossile Brennstoffe mehr benötigt.“

So sammelte er Informationen über die Eisspeicherheizung, erfuhr von staatlichen Förderprogrammen und entschloss sich gemeinsam mit seiner Frau Angelika, sich auf dieses neue Energiekonzept einzulassen. Die Details erläutert er zunächst im Garten: Unter einer Wiese steht das Kernstück der Anlage, verbuddelt in der Erde: zwei Zisternen, in die jeweils 10 000 Liter Leitungswasser passen. Diese Speicher, etwa drei Meter hoch, wurden mit einem Spezialkran geliefert, sie sind in ihrem Inneren mit einem Rohrsystem ausgestattet. Das Wasser wird durch Erdwärme und zusätzliche Sonnenkollektoren temperiert, Wärmepumpen nutzen diese Energie - für heißes Wasser und zum Heizen. Zumindest in einem ersten Schritt. Der Clou an dieser Technik: Die Wärmeentnahme sorgt im Winter dafür, dass das Wasser in den Zisternen immer kälter wird und allmählich gefriert. „In diesem Übergangsprozess wird enorme Kristallisationswärme freigesetzt, die in dem Moment entsteht, in dem Null Grad kaltes Wasser zu Eis wird“, erläutert Bernd Deckert. Ein Naturphänomen. So nutzt die Computer gesteuerte Anlage Wärme, die aus der Kälte kommt. Und das restliche Eis, dass nach der Heizperiode in den Tanks noch übrig ist, kann im Sommer dann zur Kühlung der Räume genutzt werden - als natürliche Klimaanlage.

Info Die RP sucht interessante Wohnungen Serie Die RP stellt Wohnungen in Düsseldorf vor. Vorschläge Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an duesseldorf@rheinische-post.de, bitte mit dem Betreff „Wohnserie“. Oder rufen Sie uns an unter 0211505 2361.

„Kesselheld“ hat errechnet, dass dieses Heizsystem in der Anschaffung teurer ist als herkömmliche Technik, was aber teilweise durch deutlich niedrigere Energiekosten ausgeglichen wird. Bernd Deckert will jetzt noch einen Schritt weitergehen und seine Anlage in Kombination mit einer Photovoltaik-Technik nutzen. „Dann können wir auch unseren eigenen Strom erzeugen.“

Idyllisch ist der Garten, in dem es Platz gibt für viel Grün. Unter dieser Wiese und dem Mobiliar sind die Zisternen verborgen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Unscheinbar: die Wärmepumpe im Keller. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Wem die Stunde schlägt: Bernd Deckert sammelt alte Uhren und hat in Lörick ein eigenes kleines Uhrenmuseum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Blickfang im Wohnzimmer: Ein niederrheinischer, teils offener Schrank aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)