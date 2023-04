Handel in Düsseldorf Diese Premium-Marke ersetzt Zara auf der Schadowstraße

Seit Beginn des Jahrtausends hat Zara am Kopf der Schadowstraße Kleidung auf vier Etagen verkauft, seit vergangener Woche ist der Laden dicht. Nachfolger wird Hugo Boss. Wenn der Umbau nach Plan läuft, eröffnet schon Ende dieses Jahres in der Hausnummer 15 eine Filiale mit einem Konzept, das die deutsche Modemarke so bisher nur in London auf der Oxford Street zeigt: 700 Quadratmeter Verkaufsfläche, mit beiden Marken „Hugo“ und „Boss“, im Erd- und Obergeschoss.