Düsseldorf: Innenminister Herbert Reul antwortet Anwohnern am Angermunder See

Düsseldorf Nach den Beschwerden von Anwohnern des Angermunder Sees hat jetzt der NRW-Innenminister Reul reagiert. Er will, dass Ordnungsamt und Polizei mehr kontrollieren. Die Stadt steht dem eher kritisch gegenüber.

NRW-Innenminister Herbert Reul verspricht den Anwohnern des Angermunder Sees, dass dort bald für Ordnung gesorgt wird. Das schreibt der Minister in einem Brief an die Anwohner. Diese hatten beklagt, sie würden durch Betrunkene und Pöbler gestört. Außerdem soll der See für Sex-Treffen dienen, die im Internet verabredet werden. Die Anwohner fühlen sich von den lokalen Behörden nicht ausreichend unterstützt und hatten sich in einem Brief an Minister Reul gewandt.