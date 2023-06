Religionskritiker in Düsseldorf Braucht Düsseldorf weniger katholische Schulen?

Der religionskritische Düsseldorfer Aufklärungsdienst (DA) plant nach dem gescheiterten Bürgerbegehren gegen kommunale Zuschüsse zum evangelischen Kirchentag für 2024 ein weiteres Begehren. „Wir wollen den Anteil der konfessionsorientieren städtischen Grundschulen zumindest an die tatsächliche Zusammensetzung der Stadtbevölkerung beziehungsweise der Schülerschaft angleichen“, sagt Ricarda Hinz vom DA-Vorstand. Zwar sei das besondere Konstrukt kommunaler Schulen mit konfessioneller Ausrichtung von der NRW-Verfassung und den Schulgesetzen geschützt. „Aber wir gehen davon aus, dass die Stadt als Schulträger mit Hilfe eines Begehrens zu einer Abfrage des Elternwillens an allen Grundschul-Standorten verbindlich aufgefordert werden kann“, sagt Hinz. Das schätzt Ralf Osenberg vom NRW-Präsidium des Humanistischen Verbands (HVD) ähnlich ein. „Die Kommune wäre damit in der Rolle, den tatsächlichen Bedarf über Elternbefragungen an den Standorten neu zu ermitteln und im Anschluss eine mögliche Anpassung zu moderieren“, meint Osenberg.