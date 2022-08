Debatte in Düsseldorf : Gerresheimer Initiative fordert den Tunnelausbau am Bahnhof

Düsseldorf Aufgrund der Kostenexplosion nimmt die Stadt Abstand von den Ausbauplänen des Bahnhofs in Gerresheim. Doch jetzt formiert sich Protest in der Bürgerschaft. Es wurden sogar Vorwürfe laut, dass die Absage direkt mit den Planungen für eine neue Oper zusammenhinge.

In Gerresheim hat sich Widerstand gegen die Absage des Ausbaus des Tunnels am Bahnhofs durch die Stadtregierung formiert. Kostenpflichtiger Inhalt Angesichts der explodierenden Baukosten auf geschätzte 40 Millionen Euro hatte die Stadt trotz gegenteiliger Beteuerungen die Reißleine gezogen.

Damals hatte das Land NRW die Zusage gegeben, den Bau mit 18 Millionen Euro zu fördern. Und auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hatte eine beträchtliche Fördersumme in Höhe von vier Millionen Euro zugesagt. „Der VRR gehört nicht mehr zu den Fördergebern, weil die Stadt inzwischen eine andere Lösung verfolgt. Das hat mir der VRR-Vorstand gesagt“, erläuterte Karsten Kunert. Er ist ehemaliger Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) und vertritt die SPD weiterhin in der Bezirksvertretung.

Es wurden sogar Vorwürfe laut, dass die Absage an den Tunnelbau direkt mit den Planungen für eine neue Oper zusammenhinge. Der Opern-Neubau würde eine Milliarde kosten, die Millionen dafür würden jetzt in den Stadtteilen zusammengespart.

Die Protestfront ist parteiübergreifend; sowohl SPD als auch FDP und CDU waren anwesend. Nur die Grünen waren nicht vertreten. Beschlossen wurde eine Art Aktionsplan, der den Tunnelausbau in der Öffentlichkeit bewerben und Politiker umstimmen soll. So wurde überlegt, beim CDU-Netzwerktreffen am Samstag in Gerresheim, bei dem auch OB Keller anwesend sein wird, zu erscheinen, bei der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung (Dienstag) Rederecht zu erhalten, vermehrt in den sozialen Medien aktiv zu werden, sowie eine Veranstaltung im Gerresheimer Bahnhof durchzuführen.