Neuwahl im März Wer Kandidat für den neuen Seniorenrat werden will, kann sich informieren

Er bündelt die Interessen der Generation 60 plus in der Landeshauptstadt und bringt wichtige Themen in den Rat und seine Ausschüsse sowie in die Bezirksvertretungen ein: der Seniorenrat. Im März wird das Gremium neu gewählt. Kandidaten werden noch gesucht. Interessierte ab 58 Jahren können sich am kommenden Freitag, 15. Dezember, 10 Uhr, im Rathaus, Marktplatz 2, über die Voraussetzungen für eine solche Kandidatur informieren.