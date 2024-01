Termine in der zweiten Kalenderwoche Wann die Infotage für Eltern von Viertklässlern in den Schulen stattfinden

Für die Viertklässler steht bald der Wechsel an eine weiterführende Schule und damit auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts an. Um die Entscheidung bei der Wahl der richtigen Schule zu erleichtern, finden in den Gymnasien, Real- und Hauptschulen Informationsveranstaltungen statt. Während dieser werden unter anderem Konzepte und Schwerpunkte der jeweiligen Schule vorgestellt – Veranstaltungsort ist meist die Aula. Hier sind die Düsseldorfer Termine der kommenden Woche im Überblick.