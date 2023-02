Umbenennung von belasteten Straßennamen in Düsseldorf Kein Campino-Weg für Urdenbach

Die Möglichkeit, an einer städtischen Online-Veranstaltung in der vergangenen Woche teilzunehmen, kamen viele nach, darunter nicht wenige der Menschen, die an den betroffenen Straßen wohnen und die wissen wollten, was auf sie mit einer Umbenennung zukommt. Das interessiert auch Karl-Jürgen Lindner, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Urdenbacher Acker. Dort sind vier der fünf Straßen aus dem Stadtbezirk 9 beheimatet. Start des dortigen Siedlungsbaus war Mitte der 1930er Jahre, die Namens-Wahl aus dem Jahr 1937 fiel also nicht ohne Grund auf die als Helden verehrten, aus heutiger Sicht verbrecherisch tätigen Kolonialisten. „In den späteren Jahren kamen Stichstraßen in dem Viertel hinzu, wie etwa die Adolf-Kolping-Straße“, erläutert Lindner. Die seien alle unbedenklich.