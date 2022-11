Schwierige Suche nach freiem Bett : Infekte sorgen für Engpässe in Düsseldorfer Kinderkliniken

Björn Bähren vor dem Florence-Nightingale-Krankenhaus. Drei Tage blieb das Baby, das sich mit dem RS-Virus infiziert hatte, in der Klinik. Seit Sonntagabend ist es wieder bei seinen Eltern. RP-Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Düsseldorfs Kinderkliniken platzen derzeit aus allen Nähten, Notfälle werden in bis zu 100 Kilometer entfernten Krankenhäusern untergebracht. Auch in Kinderarzt-Praxen sieht es nicht besser aus. Was die Kliniken in der Landeshauptstadt an ihre Grenzen bringt.