Nisthilfen in Düsseldorf Ein neues Zuhause für Störche

Störche sind immer noch seltene Gäste in Düsseldorf, aber längst keine Sensation mehr. Denn ihre Zahl ist in NRW in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Für die Vögel ist Düsseldorf meistens allerdings nur ein Rastplatz auf dem Weg in ihr Winterquartier in Spanien, Portugal oder Afrika. Zu einer Brut ist es hier noch nicht gekommen. Das wollen Naturfreunde gerne ändern und haben deshalb nun den sechsten Mast mit einer Storchennisthilfe in Düsseldorf aufgestellt – diesmal am Rhein in Höhe von Wittlaer.