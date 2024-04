Instagram Bilder in Düsseldorf Das fotogene Frühstück

Die Kette „EL&N“, die im vergangenen Jahr deutschlandweit ihren ersten Standort in Düsseldorf eröffnet hat, geht so weit, sich selbst als „most instagrammable Café in the World“ zu bezeichnen. Nirgendwo auf der Welt soll sich also ein Lokal besser eignen, um Inhalte für die sozialen Medien zu machen. Wer das Café an der Schadowstraße betritt, landet in einer anderen Welt. Sitzecken in einem als Herz gestalteten Bereich, Glitzer, Blumen und Pink, so weit das Auge reicht. Ein separater Fotobereich mit Spiegeln darf auch nicht fehlen, natürlich ebenfalls in Pink. Auf den Tischen stehen Tablets, dort können die Gäste ohne Service auswählen, was sie bestellen möchten. Spätestens bei der Kategorie „Instagrammable Lattes“ ist klar, wie viel Wert dort auf die Optik gelegt wird. Der Matcha Rose Iced Latte überzeugt mit seinen Farben, das kleine Glas gibt es für schlappe 6,90 Euro. Günstig im Vergleich zum San Sebastian Cheesecake für 8,50 Euro, der wesentlich kleiner ist als auf dem Bild. Die hohen Preise scheinen dem Café jedoch nicht zu schaden, auch an einem Nachmittag unter der Woche ist es dort voll, es bildet sich sogar eine Schlange vor dem Laden.