Leben in Düsseldorf In vielen Gemeinden gibt es wieder Fastenaktionen

Hamm/Flehe In St. Blasius an der Hammer Dorfstraße 121 und in Schmerzreiche Mutter, In der Hött 26, finden regelmäßig Kreuzwegandachten statt. Interessierte beten den Kreuzweg jeweils um 18 Uhr vor den Abendmessen, donnerstags in Hamm ab 23. Februar und freitags in Flehe ab 24. Februar. In Gemeinschaft betrachten die Gläubigen die verschiedenen Stationen des Leidens und Sterbens Jesu Christi.