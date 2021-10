Netzwerktreffen der Rheinischen Post : 400 Gäste netzwerken bei „Düsseldorf In“

Heerdt Im Kesselhaus drehten sich die Gespräche um die Altstadt, die Ministerpräsidenten-Wahl und das gesellschaftliche Leben an sich. Beim Netzwerktreffen der Rheinischen Post wurde viel und gern geredet, manchmal fröhlich, manchmal ernst.

Kann man das Netzwerken verlernen? Die Düsseldorfer zeigen in diesen Tagen, dass das eher nicht so ist, denn seit das öffentliche Leben an Fahrt aufnehmen darf, lassen sie sich nicht groß bitten. So war bei der 174. Ausgabe von „Düsseldorf In“ am Montagabend auf dem Böhler-Gelände viel los: Beim Netzwerktreffen der Rheinischen Post wurde viel und gern geredet, manchmal fröhlich, manchmal ernst.