Düsseldorf in Rheinturm: Neues japanisches Restaurant Qomo eröffnet

Düsseldorf Auf dem Düsseldorfer Rheinturm eröffnet nach einer Umbauzeit von acht Monaten das japanische Restaurant Qomo. Ein Überblick über Konzept, Speisekarte und Einrichtung.

Das neue Konzept Küchenchef Masanori Ito ist Meister der japanischen Küche und hat das bereits in mehreren Top-Restaurants bewiesen. In dem neuen Restaurant, das Qomo heißt, will er die traditionelle Küche Japans mit internationalen Einflüssen vereinen. Es wird also Sushi geben und Wagyu-Rind, aber auch andere Speisen. Aber der kulinarische Schwerpunkt ist Japan.