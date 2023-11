Angebote für Jugendliche in Düsseldorf In Rath fehlt ein Platz für Jugendliche

Das Problem gibt es in vielen Stadtteilen: Es fehlt ein öffentlicher Ort, an dem sich Jugendliche ungestört treffen können, ohne Anlieger zu stören. Das ist in Rath nicht anders. Zwar gibt es im Stadtteil schon Angebote wie den Sportpark am Bunker und den Bolzplatz an der Osterfelder Straße mit relativ geringem Störungspotenzial. Da sich die Jugendlichen aber auch gerne an zentralen Orten treffen, sind auch beispielsweise die Treppenanlage und die Bänke am Quartiersplatz am Rather Carré beliebt.