Spezialität aus Düsseldorf-Niederkassel : Das ist der geheimste Speckpfannkuchen der Stadt

Das alte Gasthaus gibt es seit 1853. Foto: Sonntag, Christian

Düsseldorf Der Klassiker bei Meuser in Niederkassel wird 100 Jahre alt. Das Rezept des Traditionshauses wird mit einer Verschwiegenheitsklausel geschützt.

Von Christine Wolff

Kaum ein Familiengeheimnis wird wohl in Düsseldorf so gut gehütet wie dieses Pfannkuchen-Rezept: Jeder neue Koch, der im Bierhaus Meuser in der XXL-Pfanne einen Speckpfannkuchen backen möchte, muss vorher – kein Märchen – eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Jetzt wird das linksrheinische Kult-Gericht 100 Jahre alt.

Das mit der Geheimhaltung „war damals schon so und ist es auch noch heute“, sagt Andreas Meuser, Inhaber der gleichnamigen Gaststätte. 1922 hatte Meusers Großvater Hermann in einer Ziegelei in Lörick holländische Leiharbeiter kennengelernt. „Die sprachen immer von Pfannkuchen“, sagt Andreas Meuser. Da habe sich sein Opa das Rezept geben lassen und es verfeinert: mit Schinken und Speck aus der damals hauseigenen Schlachtung – die Geburtsstunde des Speckpfannkuchens.

Andreas Meuser mit dem Speckpfannkuchen. Foto: RP/cwo

„Seit damals kommt der Speckpfannkuchen in gleicher Größe mit einer Essiggurke auf den Tisch“, so Andreas Meuser. Das Rezept verrät er – siehe Verschwiegensheitsklausel – natürlich nicht, nur soviel: „Jedes Ei wird einzeln aufgeschlagen.“ Wo sonst in der Gastronomie zum Kanister gegriffen wird, gilt hier noch Handarbeit. Der Speck kommt nicht mehr aus der hauseigenen Schlachtung (die gibt es nicht mehr), sondern von einer Metzgerei in der Innenstadt.

Wie viele Pfannkuchen am Abend, in der Woche oder im Monat die Küche verlassen, bleibt ebenfalls ein Geheimnis des Traditionshauses. Für Statistik-Fans verrät Meuser zumindest: „50 Prozent der Menschen, die hier essen kommen, bestellen einen halben Speckpfannkuchen.“ Manche Männer (oder auch Frauen) mit großem Hunger schaffen auch einen ganzen allein (18 Euro). „Aber das kommt eher selten vor“, so Meuser.