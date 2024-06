Netzwerken auf dem Areal Böhler Die Düsseldorfer freuen sich auf die Fußball-Europameisterschaft

Mehr als 350 Gäste waren am Montagabend ins Alte Kesselhaus auf dem Areal Böhler gekommen. So kurz vor der Fußball-Europameisterschaft dominierte das Thema bei „Düsseldorf IN“ viele Gespräche. Egal, ob Vertreter aus der Politik, Wirtschaft oder Kultur – die Vorfreude war bereits zu spüren. Sogar ein eigener Stand wurde der EM gewidmet. Am Freitag geht es los, fünf Fußballspiele werden in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen. Bei ausgelassener Stimmung tauschten sich die Netzwerker nicht nur über die kommende EM aus, sondern auch über weitere aktuelle Themen aus der Stadt.