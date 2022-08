Düsseldorf In : Schwitzen und Netzwerken im Kesselhaus

Heerdt Hunderte namhafte Düsseldorfer kamen zu „Düsseldorf IN“. Viele berichteten von interessanten Projekten. Sabine Tüllmann (Bürgerstiftung) kündigte an, dass nach der Corona-Zwangspause „endlich wieder“ die Kleiderbörse im Stilwerk stattfindet.

Namhafte Düsseldorfer versammelten sich am Montagabend im Kesselhaus zum Netzwerkertreffen „Düsseldorf IN“ und wählten bei den schwülen Temperaturen als Aufenthaltsort die Terrasse. Sabine Tüllmann (Bürgerstiftung) kündigte an, dass nach der Corona-Zwangspause „endlich wieder“ die Kleiderbörse im Stilwerk stattfindet, und zwar am 17. September. Das hatte sich erst wenige Minuten zuvor final entschieden. Die designierte Venetia Uasa Maisch kann es kaum erwarten, dass es losgeht mit dem Karnevalstreiben. „Die Leute können sich auf was gefasst machen“, meinte sie heiter. Ihr „Prinz“ ist gerade noch im Urlaub. Dafür war die Ex-Venetia Sabine Ilbertz gekommen sowie WDR-Moderatorin Petra Albrecht, die sich darüber freut, „dass wieder so viel stattfindet in der Stadt. Das Düsseldorf Festival im September ist eines meiner Highlights in diesem Jahr.“