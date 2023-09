Stadtteilfeste in Düsseldorf Gerresheim feierte an mehreren Orten

Das Wetter spielte mit und so stand am Samstag einem gelungenen Fest mit vielen Besuchern und zahlreichen Teilnehmern nichts im Wege. Traditionell am ersten Samstag im September hatten die Bürgerhilfe Gerresheim und der Verein „Die Benderstraße“ wieder gemeinsam zum Feiern in den Stadtteil eingeladen. Das 32. Straßenfest der Bürgerhilfe und das Apostelplatz-Festival wurden nach einem Grußwort von Bürgermeister Josef Hinkel gestartet. Am Gerricusplatz hieß es dann zunächst vor allen Dingen stöbern, denn dort lockten zahlreiche Stände eines Flohmarktes.