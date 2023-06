Nach Vandalismus in Düsseldorf In Gerresheim steht eine neue Regenbogenbank

Die Regenbogenbank in Gerresheim hat ihren Platz An der Ecke Alter Markt/Kölner Tor gefunden. Bezirksbürgermeisterin Maria Icking, Eva Mörger (beide Grüne), Martin Klein (CDU) und Petra Müller-Gehl (Einzelmitglied in der Bezirksvertretung 7 für Die Linke) übergaben gemeinsam diese Bank ihrer Bestimmung. Bereits vor einigen Wochen wurden in unmittelbarer Nachbarschaft von der Bezirksvertretung 7 sogenannte „Plauderbänke“ in der Fußgängerzone Neusser Tor am Aloys-Odenthal-Platz vorgestellt. Die Bänke sollen Menschen annimieren, zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen und auf Augenhöhe ein paar nette Worte miteinander zu wechseln. Unterstützt wird das Projekt von Ehrenamtlichen.