Zweisprachige Schilder in Düsseldorf Italienisches Straßenschild in Gerresheim angebracht

So wie nun auch in Gerresheim in „Little Italy”. Dort wurde in dieser Woche ein weiteres Straßenschild angebracht. Die Glashüttenstraße ist nun auch die „Via della Vetreria“. Das Schild sei kürzlich vom zuständigen Amt angebracht worden, sagt die Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirks 7, Maria Icking. Der Beschluss sei in etwa zur gleichen Zeit gefasst worden, wie der für das Schild an der Ellerstraße. „Wir möchten das neue italienische Straßenschild gerne im Sommer mit einer kleinen Feier einweihen. Das Schild ist ein schönes Signal an die italienische Community.“