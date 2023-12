Schließung in Düsseldorf-Heerdt Verwaltung soll Ersatz für Real-Markt klären

1. Im Frühjahr 2024 soll die Real-Filiale an der Schiessstraße 31 in Düsseldorf-Heerdt insolvenzbedingt schließen. 80 Mitarbeitende sind dann von Arbeitslosigkeit bedroht, zudem fällt die Nahversorgung für die Anwohner weg. Die SPD-Fraktion will wissen, ob es bereits Bauvoranfragen gibt und welche Einflussmöglichkeiten die Stadtverwaltung hat, damit auch künftig ein Lebensmitteleinzelhändler an dem Standort bestehen kann.