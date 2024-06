Büroprojekte in Düsseldorf In die alte WestLB-Zentrale zieht eine Fitnesskette.

Düsseldorf · Damit wird das Angebot in dem Multi-Mix-Gebäude in Kö-Nähe erweitert. Ein Einzug soll allerdings erst nach Umbauarbeiten in zwei Jahren erfolgen. Was sonst noch geplant ist.

07.06.2024 , 15:15 Uhr

Viele Bereiche der ehemaligen Herzogterrassen werden komplett neu gestaltet. Foto: Covivio

Vor einem Jahr hat das europäische Immobilienunternehmen Covivio umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen und die Repositionierung des Objektes Herzogterrassen, das nun unter dem Namen Icon geführt wird, begonnen. In dem 55.700 Quadratmeter großen markanten Gebäude, das durch seine geschwungene Fassadengestaltung, den stark gegliederten, versetzten Terrassen und zwei Türmen auffällt, war früher die WestLB-Zentrale untergebracht. Wie Covivo nun mitteilt, mietet der mit über eine Million Mitgliedern in Deutschland zweitgrößte Fitnessbetreiber FitX insgesamt rund 3000 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss sowie Galerieflächen im ersten Obergeschoss an. Der Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren sieht den Einzug im Sommer 2026 vor, nachdem die Baugenehmigung für die Flächen erteilt wurde und der Ausbau durch Covivio sowie seitens des Mieters erfolgen kann. Neben dem neuen Mieter FitX sind im ICON by Covivio bereits Unternehmen aus den Branchen Banken und Finanzdienstleistung ansässig. Die Immobilie soll aber zu einem Multi-Mix-Gebäude entwickelt werden. Dieses soll „neben modernen Büroflächen ein breites Serviceangebot, Community- und Grünflächen, Gastronomie und zukünftig auch einen modernen Fitnessbereich bieten“, sagt Sandro Tochtenhagen von Covivio Deutschland. Dafür werden die öffentlichen Bereiche wie Lobby, Foyer, Innenhof sowie die Dachterrasse einer vollständigen Sanierung unterzogen. Der Vorplatz des Gebäudes wird begrünt und erhält durch Stadtmöblierung und eine Kunstinstallation eine neue Aufenthaltsqualität. Die markanten Terrassen erhalten verschiedene Nutzungen, zum Beispiel durch Urban Gardening. Auf den Dachflächen werden Photovoltaik-Anlagen nachgerüstet. Bei der Ausstattung der öffentlichen Bereiche wie auch der Mietflächen steht die Nachhaltigkeit im Fokus: Das Mobiliar stammt aus nachhaltigen Produktionen, der Bodenbelag besteht aus 100 Prozent recycelten Materialien.

(hal)