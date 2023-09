Barbie-World in Düsseldorf So pink und fototauglich ist das EL&N-Café in der Innenstadt

Tauglich für Instagram sind auch viele andere Cafés in Düsseldorf – es ist bekannt, dass das für die sozialen Medien ein gewaltiger Trend ist. Cloud Kitchen setzt etwa darauf, nach zwei Filialen in Düsseldorf gibt es nun auch eine in Köln. Dann gibt es noch Seven Sundays, das Café Buur und Birdie & Co., die beiden letztgenannten Cafés eröffneten jeweils eine Dependance in den Kiosken auf der Königsallee – das eine befindet sich am Süd-, das andere am Nordende der Flaniermeile.