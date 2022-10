Noch mehr Pinsa in Düsseldorf : In der Fusco-Biblioteca gibt es jetzt auch Mittagstisch

Der Gastronom Fabio Fusco bespricht mit dem Koch Vincenzo Ciaramitaro (l.) die Speisekarte. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Die Biblioteca Culuinaria an der Kaiserstraße in Pempelfort hat eine lange Tradition. 2006 wurde sie eröffnet, und nun gibt es hier eine Neuerung: Mittagstisch mit Pinsa und Pasta.

Zahllose Feiern und Hochzeiten fanden schon in der Biblioteca Culinaria an der Kaiserstraße statt. Die Location ist bekannt als Eventlocation und Kochschule. 2006 hat der Gastronom Pino Fusco diese Biblioteca, die direkt neben dem Rossini ist, eröffnet, heute führt Sohn Fabio Fusco beide Lokale. „Pinsa, Pasta, Salat“ lautet hier nun schon seit einem guten Monat das Motto. Von Montag bis Freitag gibt es nun zwischen 11 und 17 Uhr einen Mittagstisch – zum Mitnehmen und auch zum Verzehren vor Ort an Tischen aus Kirschholz.

„Locker und rustikal soll das ganze sein“, erklärt Fabio Fusco. „Und alles wird zu moderaten Preisen angeboten. Die meisten Gerichte bewegen sich um die zehn Euro.“ Auch auf der Karte sind diverse Pinsa-Variationen – die Pinsa gilt als ein besonders verträglicher, weil lang durchgezogener Pizza-Teig. „Um die Kaiserstraße herum arbeiten Tausende von Angestellten“, erklärt Fabio. „Wir wollten wieder mehr Leben in die Bude hier bringen.“

Als die Biblioteca 2006 eröffnete, da war Fabio noch ein kleiner Junge und sein Vater Pino ganz schön im Stress. „Wir waren gerade einen Monat am Start, da rief die italienische Fußball-Nationalmannschaft hier an. Es war ein Jahrhundertsommer, es war heiß, es war Weltmeisterschaft und die Italiener in Düsseldorf, ich dachte, ich drehe durch.“ Ein großes Foto in dem Lokal direkt am Eingang erinnert an den legendären Abend. „Hunderte Fans spickten durch die Glasscheiben, während die Fußballer hier feierten und eine Runde nach der anderen warfen.“ Und die Italiener kamen immer wieder. In der Woche vor der WM wurden fast 200 Flaschen Wein und 20 Flaschen Grappa verzehrt. „Ein Abenteuer“, meint Pino Fusco, der selber aus Positano kommt und vor 44 Jahren seine Gastronomen-Laufbahn mit dem Rossini startete.