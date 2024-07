Bauen in Düsseldorf In der alten Löwenburg wird bald gewohnt

Theresa Diehl und Sebastian Schablowsky sind aktuell fast täglich auf der Baustelle, die Immobilienberater von Evernest Düsseldorf in Oberkassel haben den Vertrieb für den Bauträger Concept Wohnungsbau (gehört zur Hoxha Gruppe) übernommen. „Es ist quasi unser Lieblingsprojekt, denn so ein Ensemble gibt es in Düsseldorf kein zweites Mal“, sagt Diehl. Zielgruppe für sie seien sowohl Kapitalanleger als auch Selbstnutzer, daher auch die unterschiedlichen Wohnungsgrößen, „wobei die Town­häuser mit Garten und dem Wald in Tuchfühlung perspektivisch mit Sicherheit vor allem für Familien geeignet sind“, so Schablowsky. Diehl schwebt an diesem Ort eine Art „Urban Living“ vor, der viele Generationen vereint.