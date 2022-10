Zweites Cloud-Kitchen in Düsseldorf : In den Urlaubsmodus am Mörsenbroicher Ei

Das Ehepaar Tanya und Anil Balci haben an der Münsterstraße ihr zweites Cloud Kitchen eröffnet. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Die Betreiber des Cloud Kitchen in Lierenfeld eröffneten nun ein zweites in Derendorf. Der Fokus liegt auf Brunchen – und das den ganzen Tag.

Lounge-Musik, grüne Luftballons, eine Fotobox, Sekt und eine volle Hütte – so sah die Eröffnung des zweiten Cloud Kitchen in Düsseldorf aus. Nach Lierenfeld gibt es nun also auch eine Ausgabe in Derendorf – eigentlich an einer nicht gerade begehrten Stelle: Gegenüber vom NH-Hotel, zwischen Esso-Tankstelle und Mr. Wash an einer der Hauptverkehrsstraßen in Richtung A 52.

Das muss Anil Balci und seine Ehefrau Tanya offenbar nicht besonders beschäftigen, „denn wir setzen stark auf die sozialen Medien und Influencer, daher ist schon unser Lokal in Lierenfeld sehr gut besucht. Das erwarten wir auch hier, zumal wir hier auch eine Hochschule in der Nähe haben“, sagte Tanya Balci. Die 28-Jährige ist noch VWL-Studentin (mit viel Erfahrung in der Systemgastronomie) und schmeißt mit Anil zusammen die Läden – er ist studierter Wirtschaftsinformatiker und Unternehmensberater und seit September 2020 Cloud-Kitchen-Betreiber. Sowohl in Lierenfeld als auch in Derendorf sind die Öffnungszeiten bislang wochentags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende bis 18 Uhr. „In absehbarer Zeit wollen wir auch abends länger auf haben. Personal suchen wir immer, aber wir sind stabil aufgestellt“, meinte er.

Energy Balls gibt es im Angebot, Bananenbrot in verschiedenen Nuancen, Mittagstisch (mit diversen Burgern) und Brunch (mit Ei Benedict) den ganzen Tag. Die Gäste kommen vor allem aus Düsseldorf, Neuss, Essen und Köln. Die Zielgruppe: Mitte 20 bis Mitte 30. Fast alles läuft übers Digitale – von der Bestellung im Lokal bis zur Bezahlung, aber es gibt auch – ganz traditionell – Speisekarten.