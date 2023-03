Geschlechtergerechtigkeit in Düsseldorf In den Chefetagen der städtischen Tochterunternehmen dominieren die Männer

Wie viel Luft da ist, zeigen aktuell erhobene Zahlen, die am Dienstag im Gleichstellungsausschuss des Rates präsentiert wurden. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Aufsichtsräten auf der einen und dem operativen Geschäft auf der anderen Seite. So hat sich die Frauenquote in Aufsichts- und Verwaltungsräten in den vergangenen 13 Jahren kontinuierlich verbessert. Inzwischen liegt dort der Anteil der Frauen bei 36 Prozent, 2010 waren es 24 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote bei der Connected Mobility Düsseldorf (13 Prozent) und der städtischen Immobilientochter IPM (14 Prozent), am höchsten bei der Jugendberufshilfe, der Zukunftswerkstatt, der Kunsthalle sowie der Werkstatt für angepasste Arbeit (54 bis 57 Prozent). Insgesamt arbeiten 163 Männer und 90 Frauen in diesen aufsichtführenden Gremien.