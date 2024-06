Kinder in Düsseldorf In Bilk kooperieren die Schützen mit einer Kita

Für das Kinderschützenfest sind jede Menge Aktivitäten und Spiele für die Kinder sowie ein Wettbewerb geplant. Gemeinsam sollen die Kinder zudem in einem kleinen Festzug am Schützenplatz einmarschieren. Schon im Vorjahr zeigten sich Eltern, Kinder und Schützen davon begeistert. Dieses Jahr werden 34 der 79 Kinder aus der Kita im Alter von vier bis sechs Jahren teilnehmen. Dabei werden die Kleinen gut auf diesen Tag vorbereitet. Sie lernen und üben, dass man in Gruppen am besten zum Takt einer Musik laufen kann. Sie lernen Musikinstrumente kennen, erfahren was Schützen leisten oder basteln Schützenhüte und einen Schützenvogel.