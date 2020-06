Düsseldorf : In 15.000 Familien erzieht nur Mutter oder Vater

Düsseldorf Zwei Zahlen aus dem aktuellen Kinder- und Jugendbericht der Stadt lassen aufhorchen: Nur noch in 16,2 Prozent der rund 345.000 Düsseldorfer Privathaushalte leben Kinder unter 18 Jahren. Und in 26,7 Prozent dieser 56.000 Familienhaushalte kümmert sich eine Mutter oder ein Vater allein um den Nachwuchs.

Eine, die zu den 26,7 Prozent in Düsseldorf gehört, ist Leonora F.. Vor drei Monaten wurde ihr Sohn geboren. "Als sein in Zürich lebender Vater von der Schwangerschaft erfuhr, hat er sich aus der Beziehung zurückgezogen", sagt sie. Die Opferrolle lehnt die 44-Jährige dennoch ab. "Ich muss und ich möchte nicht bedauert werden. Die Zeiten, in denen Beziehungen wegen eines Kindes eingegangen oder aufrecht erhalten wurden, sind vorbei. Heute haben wir eine größere Verschiedenheit der Lebensentwürfe. Auch der erneute Wechsel eines solchen Entwurfs ist jederzeit möglich. Wer weiß: Vielleicht verliebe ich mich bald neu und bin dann gar nicht mehr alleinerziehend." Froh ist F. darüber, dass sie in der Großstadt lebt. In acht Monaten will sie wieder in ihrem Job als Geschäftsführerin einer Firma in Flingern arbeiten. "Düsseldorf bietet ein gut ausgebautes Betreuungsangebot für unter Dreijährige und auch sonst viele Hilfen. Auf dem Land hätte ich es schwerer."